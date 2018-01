Agressieve man klimt in kerktoren

De politie kreeg rond 15.20 uur een melding van een indringer in de kerk. Vanwege werkzaamheden was de deur van het gebouw en de deur richting de toren geopend. Een van de werklieden attendeerde de beheerder erop dat er een onbekende man richting de toren was gegaan. Toen de beheerder de indringer hierop aansprak, kreeg hij een trap in het gezicht.