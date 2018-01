Bejaarde man gewond na aanrijding

De man kwam rond 20.30 uur in aanraking met een auto. De automobiliste reed over de Bouvignelaan, komende uit de richting van de Duivelsbruglaan en kwam ter hoogte van een restaurant in aanraking met de man. Omstanders verleenden direct eerste hulp. Ook een traumahelikopter kwam naar de locatie. Het slachtoffer is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.