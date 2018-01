Getuigen gezocht van veroorzaken schade aan auto

Middelburg - Op zaterdag 20 januari om ongeveer 23.00 uur parkeerde een automobiliste haar auto op de Bodenplaats in Middelburg. Toen zij om ongeveer 03.30 uur terugkeerde bij het voertuig bleek deze te zijn aangereden. De dader was in geen velden of wegen te bekennen en had ook geen briefje achtergelaten.