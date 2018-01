Ssst! De korpschef leest voor...

Een beetje bedeesd komen de kinderen van groep 2 hun klas binnen. In de deuropening staat namelijk een boomlange meneer en dan ook nog eens in politie-uniform. Gelukkig zakt Akerboom door de knieën en geeft hij alle jongens en meisjes vriendelijk een hand. Ook politievlogger Kim begroet alle kinderen enthousiast. ‘Normaal luisteren jullie naar de juf, maar nu mogen jullie naar een mooi verhaal luisteren’, zegt de baas van de politie.



Politietijger

Maar eerst willen Kim en de korpschef weten welke politiedieren de kinderen eigenlijk kennen. Politiehonden natuurlijk. Politiepaarden ook. ‘Er waren zelfs politievogels en politiebijen’, vertelt Akerboom. ‘Nee, geen politietijger.’ Al heeft Kim daar ook nog wel ideeën voor, zegt ze. ‘Met blauwe strepen. En een zwaailicht op zijn kop.’



Taalachterstand

Vandaag lezen bekende en minder bekende Nederlanders in heel Nederland voor aan peuters en kleuters. Behalve de korpschef van politie draaien ook presentatrice Dieuwertje Blok, zanger Alain Clark, dj Gerard Ekdom en prinses Laurentien ‘voorleesdienst’. Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen voor de 15e keer. Voorlezen is belangrijk, zegt Monique Wolvers, taalcoördinator van Het Palet. ‘Zeker hier in de Schilderswijk waar veel kinderen een taalachterstand hebben. Doordat kinderen minder goed Nederlands spreken, blijven vaak ook de andere resultaten achter.’



Voorleesagent

De leraren bij Het Palet knijpen zich in de handen dat zij deze ochtend niet twee maar vier politiemensen als voorlezer mogen inzetten. Behalve de korpschef en politievlogger Kim staan ook de agenten Fatima en George van bureau Hoefkade paraat als voorleesagent.



Glimlach

De kinderen zijn een en al oor voor het verhaal waarin de dieren uit het bos met kunst en vliegwerk de tijger in slaap proberen te houden. ‘Vonden jullie het een spannend verhaal?’ vraagt de korpschef aan zijn jonge publiek. De kinderen knikken allemaal met een grote glimlach. Maar willen ze niet ook nog iets weten van de politie? ‘Wat is bijvoorbeeld het belangrijkste wapen van een agent?’ vraagt Akerboom. De handjes gaan omhoog: de handboeien, het pistool, de politiepet. ‘Je mond’, legt de korpschef uit. ‘De meeste problemen kunnen we oplossen door te praten en iets uit te leggen. En soms door een beetje streng te zijn.’



Beschermen

Maar, benadrukt Kim, ‘jullie hoeven nóóit bang voor ons te zijn’. Dat kan Erik alleen maar beamen. ‘Wij zijn er om boeven te vangen, maar ook om te helpen en te beschermen. En soms om voor te lezen.’ Met het liedje ‘Ta tu ta tu daar komt de politie aan’ nemen de kinderen afscheid van hun voorleesagenten.