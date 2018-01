Onderzoek naar woningbrand Meppel afgerond

De politie gaat ervanuit dat de brand is aangestoken door de bewoner en heeft geen aanwijzingen dat dit anders is. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak is vast komen te staan dat er op geen enkele wijze sprake is van een misdrijf. Na de melding van de brand heeft de brandweer heeft het vuur geblust en de man uit het pand gehaald. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten.