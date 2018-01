Aanhouding na schietincident

De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek naar wat er precies gebeurd is. In verband daarmee doet de politie een oproep aan getuigen die in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 januari iets hebben gezien of gehoord van wat er op de Biezenknoppen is gebeurd. Getuigen die meer informatie hebben kunnen bellen met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of reageren via het tipformulier hier op de website.

2018037009