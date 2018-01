Politie doorzoekt winkel in fraudeonderzoek naar gemanipuleerde set-top-boxen

Enschede - De politie heeft woensdagochtend een winkelpand van een bedrijf in Enschede doorzocht. Uit onderzoek is de verdenking gerezen dat door het bedrijf aan honderden klanten gemanipuleerde set-top-boxen zijn verkocht, terwijl in die set-top-boxen programmatuur was aangebracht waarmee complete televisiepakketten van Ziggo konden worden bekeken voor een bepaalde periode, over het algemeen één jaar.