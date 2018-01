aanhoudingen voor supermarktovervallen

Naar aanleiding van twee overvallen op supermarkten in december 2017, is de politie een onderzoek gestart. Dit onderzoek leidde naar drie verdachten, die maandag 22 januari zijn aangehouden. Het gaat om een jongen van 17 jaar en twee mannen van 18 en 25 jaar, allen uit Almere. Ook is in verschillende woningen een doorzoeking gedaan. Het drietal zit nog vast en wordt donderdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.