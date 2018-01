Hennepkwekerij ontmanteld

Rond 09.30 uur betraden agenten de woning en troffen zij drie kweekruimtes in het pand aan. In totaal stonden er 904 hennepplanten, 250 gram henneptoppen en hennepteelt gerelateerde goederen. De hennep en goederen werden in beslag genomen. Ook bleek er sprake van diefstal van stroom. Een 59-jarige man uit Spanje werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018010607