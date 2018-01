Ontruiming na brand in bestelbusje

Er was echter sprake van vier cilinders met onbekende inhoud in het busje. Vanwege het mogelijke explosiegevaar van de verhitte cilinders, werden achttien woningen ontruimd. De brandweer koelde de cilinders in het busje met bluswater, terwijl de bewoners werden opgevangen in en buurthuis. Rond 01.15 uur was het mogelijke gevaar geweken en begeleidden we alle bewoners weer terug naar hun woningen.



Het voertuig is door de politie weggesleept voor onderzoek. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018015284