Overleden personen in woning Velserbroek

De politie heeft in de woning onderzoek gedaan. Er zijn aanwijzingen dat de vrouw door de man door (vuurwapen)geweld om het leven zou zijn gebracht en dat hij daarna de hand aan zichzelf zou hebben geslagen. Dit zal door de politie worden onderzocht. Het incident ligt in de relationele sfeer.



Eerder op de avond kreeg de politie een melding dat er mogelijk ruzie was in de woning. Agenten troffen toen niks aan en zijn toen ook niet in de woning geweest. Na een tweede melding later op de avond zijn de agenten wel de woning binnen gegaan. De politie doet verder onderzoek.



2018015252