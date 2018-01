EVA-Team spoort weer twee veroordeelden op met samen 4,5 jaar gevangenisstraf

Een 53-jarige man moest nog 420 dagen celstraf uitzitten na een veroordeling in hoger beroep in 2014 op basis van de Opiumwet. De Hagenaar had zich sinds die tijd niet gemeld en wist onder de radar te blijven voor politie en justitie. Na een tip wist het EVA-team hem uiteindelijk maandag 22 januari te traceren en aan te houden op de Architect Jan Wilstraat op het moment dat hij in een personenauto wilde instappen.



Dinsdag 23 januari werd een 41-jarige Hagenaar aangehouden die zich eveneens had onttrokken aan zijn detentie. De man had een lange gevangenisstraf gekregen in verband met mishandeling en gijzeling. Hij werd gezien op de Weimarstraat en is daar ook aangehouden. Hij zit nu zijn resterende celstraf uit van 1232 dagen.