Slachtoffer Kloosterpad is bewoner

De recherche heeft een buurtonderzoek gehouden en meerdere getuigen gehoord. Hieruit is gebleken dat maandagmiddag een mogelijke ruzie in het woonblok heeft plaatsgevonden. Enkele uren na deze ruzie troffen agenten het slachtoffer overleden aan. De recherche komt graag in contact met mensen die iets kunnen vertellen over de ruzie die plaatsvond. Ook wil de recherche graag spreken met getuigen die maandagavond rond 19.00 uur iets is opgevallen. Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Bel 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.