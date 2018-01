Twee verdachten van beroving opgepakt en blijven langer vastzitten

Een 17-jarige jongen uit Zoetermeer werd die vrijdag 19 januari omstreeks 16:00 uur op het Kinderen van Versteegplein beroofd van zijn geld en portemonnee door een jongen die hem ook dwong om zijn pincode af te staan. Het slachtoffer belde na de diefstal zelf de politie. Hij vertelde aan agenten dat hij een jongen had ontmoet in de Randstadrail. Toen het slachtoffer bij de halte Driemanspolder uitstapte, liep de jongen met hem mee naar het Kinderen van Versteegplein waar de beroving plaatsvond.



Het slachtoffer wist een goed signalement te geven waardoor agenten kort na het incident de verdachte wisten op te sporen en aan te houden. De verdachte bleek een steekwapen bij zich te hebben, evenals de portemonnee van het slachtoffer.



Uit onderzoek bleek dat er nog een tweede verdachte bij de beroving betrokken was. Deze verdachte werd op zaterdag 20 januari aangehouden. Beide verdachten zijn op maandag 22 januari voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijven vastzitten.