Inbraken en overvallen in ‘Bureau Rijnmond’.

Tot slot nog aandacht voor een zaak in Gorinchem. De politie is op zoek naar een hardloper die op woensdag 06 december jl., om ongeveer 17.00 uur een meisje te hulp schoot op de Stadswal (Westzijde), nadat zij door een man was vastgepakt en bedreigd. De hardloper bracht het meisje veilig thuis, maar is zelf onbekend gebleven. De politie komt graag met hem in contact.



Redenen voldoende om donderdagavond naar ‘Bureau Rijnmond’ te kijken. De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.