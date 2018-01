Onderzoek naar dood bewoner Alouette erf Capelle in Bureau Rijnmond

De politie heeft direct een onderzoeksteam geformeerd, dat een dag later werd uitgebreid naar een Team Grootschalige Opsporing. Het onderzoek naar de gewelddadige dood van het slachtoffer is in volle gang.

Informatie is welkom

Het team heeft al met een aantal mensen uit de directe omgeving van het slachtoffer gesproken, maar komt nog steeds graag in contact met mensen die op deze zaterdagavond in de directe omgeving van het huis iets gezien of gehoord hebben dat voor het onderzoeksteam van belang kan zijn. Het gaat om de woning die gelegen is bij de kruising Beatrijs erf-Hilde erf. Als u in de dagen voorafgaand aan 20 januari iets bijzonders in relatie tot deze woning is opgevallen, dan is deze informatie vanzelfsprekend ook welkom. En als u camerabeelden heeft van 20 januari of de dagen ervoor van deze locatie, dan ontvangt de politie deze graag.

U kunt bellen met 088-9643660 of mailen naar tgo-alouette.rotterdam@politie.nl. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Vertrouwelijk kunt u bellen naar het Team Criminele Inlichtingen via 070-3458999. Of vul onderstaand tipformulier in.



Bureau Rijnmond wordt donderdag 25 januari om ± 17.20u uitgezonden op RTV Rijnmond en wordt 24 uur lang ieder uur herhaald.