Alerte burgers helpen politie in twee zaken

Tilburg/ Kaatsheuvel - De politie is voor meldingen van verdachte situaties of andere ernstige incidenten deels afhankelijk van burgers. We kunnen immers niet in iedere straat een politieagent zetten. Ook dinsdag 23 januari konden de politie en ambulancedienst snel optreden. In de Nobelstraat in Tilburg werd een verwarde 30-jarige Tilburger afgevoerd naar het ziekenhuis dankzij oplettende burgers die het verwarde gedrag van de man opmerkten. In Kaatsheuvel werd een man bij een gestolen auto opgepakt. Deze man bleef maar om de auto heen lopen en de melder vertrouwde het niet.