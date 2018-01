Snelle aanhouding inbrekers dankzij oplettende burgers

Intussen zijn diverse eenheden, gevoed met gedetailleerde informatie over het voertuig en de verdachten, naar Kapelle gestuurd. Terwijl de mannen zich uit de voeten maken stuiten zij op de aanrijdende politievoertuigen. Ontsnappingspogingen leiden tot niets omdat de weg aan beide kanten door politieauto’s geblokkeerd is. De bijrijder stapt op een gegeven moment uit en doet rennend nog een poging om weg te komen en verdwijnt in een boomgaard. Een ingezette politiehond weet hem kort daarop de te traceren onder een afdekzeil achter een woning aan het Duizendblad.