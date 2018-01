Social media helpt bij snel opsporen verwarde man

Er zitten steeds meer agenten op social media. Ze zetten het op verschillende manieren in: om boeven te vangen, om verbinding te krijgen met burgers of om bijvoorbeeld informatie over inbraakpreventie te delen. De mogelijkheden zijn eindeloos en het is een extra hulpmiddel voor de politie om laagdrempelig in contact met burgers te komen. In dit geval zorgde het er voor dat een hulpbehoevende man snel door professionele hulpverleners geholpen kon worden. Volg dus je lokale politieteam, wijkagent of andere politieagent via social media!