Vijf hennepkwekerijen geruimd tijdens actiedag

Achter een woning aan de Kleinedijk is in een bedrijfsruimte een hennepkwekerij aangetroffen. In totaal zijn 637 planten uit drie grote ruimtes weggehaald. De eigenaar van deze bedrijfsruimte zegt dat hij de ruimte aan een ander heeft verhuurd. De stroomvoorziening voor de bedrijfsruimte werd echter verzorgd vanuit de woning van de eigenaar. Daar blijkt dat de zegels en de meter verbroken en geopend zijn geweest. Om die reden is ook de woning afgesloten van het energienetwerk. De huurder van de bedrijfsruimte wordt nog opgespoord en op het bureau uitgenodigd voor verhoor.

In de Thorbeckestraat is het weer raak. Op zolder worden 95 hennepplanten in beslag genomen. Ook hier is de benodigde elektriciteit illegaal afgetakt. De bedrading naar de kweekruimte is gevaarlijk aangebracht tussen de kweekapparatuur. De woning is van het energienetwerk afgesloten. De huur van de woning is opgezegd waardoor de bewoner op zoek moet naar nieuwe woonruimte.