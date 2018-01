Gestolen bitcoinminers opgespoord

De bitcoinminers werden in de nacht van 9 op 10 januari van dit jaar gestolen uit een schuur bij een woning in de Eindhovense wijk Achtse Barrier-Gunterslaer. Nadat een toegangsdeur was opengebroken werden in totaal drie van deze apparaten weggenomen. Een bitcoinminer is een krachtige computer die met zijn rekenkracht meehelpt wereldwijde financiële transacties in het bitcoinnetwerk goed te keuren, het zogenoemde minen. De eigenaar krijgt hiervoor een beloning in de vorm van een bitcoin of een andere digitale valuta.