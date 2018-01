Vijf jaar één politie: ‘We kunnen sneller ingrijpen bij zwaar geweld’

‘In antwoord op de terroristische dreiging en ander grof geweld de laatste jaren, rijden we in het hele land onder andere met Rapid Response Teams (RRT) rond. In onherkenbare auto’s zitten leden van onze teams in wisselende samenstellingen. Zo zorgen we ervoor dat we elk incident tegemoet kunnen treden, van levensbedreigend en grof geweld tot terrorisme. Daarvoor hebben we een uitgebreide selectie materieel en wapens aan boord. Als dat nodig is, sturen we robuustere teams, een zogeheten Quick Reaction Force, en dat kan ook per helikopter. Bovendien kunnen onze mensen 24 uur per dag binnen enkele seconden in dienst worden geroepen, vanuit het hele land, en zijn ze voor de inzet direct volledig toegerust.’