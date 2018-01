Aanhoudingen met een luchtje

Rond 04.40 uur meldde de getuige dat twee mannen probeerden in te breken in een auto op de Croesestraat. Een andere getuige die wakker was geworden van het alarm, zag de twee wegrennen richting de Albert Heijn. De twee vluchtten een parkeergarage in. Agenten, waaronder een agent met zijn diensthond, gingen de garage in. De politiehond rook de geur van één van de verdachte die zich verstopt had tussen een aantal motors. Hij werd aangehouden. De tweede verdachte had zich iets beter proberen te verstoppen. Een agent zag twee voeten uitsteken onder een stapel vuilniszakken. Ook hij werd aangehouden. De twee 20-jarige Utrechters zitten vast.



Melden werkt!

Door de oplettende getuigen kon de politie snel handelen en de verdachten aanhouden. Ziet u iets dat niet pluis is in uw wijk? Bel dan 112! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties maar zeker ook wanneer u getuige bent van een inbraak. Ook als u twijfelt, kunt u het nummer bellen. Iemand is namelijk niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden strafbaar zijn.