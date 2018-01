Bus vol gestolen fietsen ontdekt dankzij tip

Amersfoort - Door een telefoontje van een oplettende getuige heeft de politie in Amersfoort een bus vol gestolen fietsen in beslag kunnen nemen. Dat gebeurde op de avond van woensdag 24 januari rond 21.00 uur. Van sommige fietsen is de politie nog op zoek naar de eigenaar.