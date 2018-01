Een agent zag in de nacht van woensdag 24 januari op donderdag 25 januari rond 3.00 uur hoe de man contact legde met passanten en daarna weer doorliep. Toen hij wilde vertrekken werd de man door de agent aangesproken. Hij bleek een hoeveelheid drugs bij zich te dragen. Daarop is de 23-jarige man aangehouden. De woonplaats van de man is niet bekend.