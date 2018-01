Verdachte winkeldiefstal bijt van zich af

Woensdagmiddag 24 januari rond 15.30 uur zien twee medewerkers van een winkel aan de Langestraat dat een vrouw en een man zich verdacht gedragen in de winkel. De twee verlaten de winkel met spullen zonder te betalen. De medewerkers gaan er achter aan en spreken de man en de vrouw aan. Na een kort mondeling conflict werken de verdachten mee en lopen terug naar de winkel. Maar eenmaal bij de winkel bedenkt de vrouw zich en gaat er alsnog vandoor. Een van de medewerkers gaat achter de vrouw aan en weet haar in te halen op de Kampenbinnerpoort. De medewerker van de winkel probeert de vrouw tegen te houden, maar wordt vol in zijn arm gebeten. Hierna weten de man en de vrouw te ontkomen.