Hennepkwekerij

In de woning trof de politie in drie ruimtes professioneel opgezette hennepkwekerijen aan met in totaal 100 planten. De hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur (lampen, filters e.d.) werden in beslag genomen.

Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom.

In de woning trof de politie een 59-jarige bewoonster aan. Zij is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hier is zij inmiddels in verzekering gesteld.

2018014889