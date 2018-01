Onderzoek naar autobranden

Rond 05:00 uur werd gemeld dat er in de Etta Palmstraat 2 auto's in brand stonden waaronder een poltitieauto. De brandweer heeft de branden geblust. De politie sluit brandstichting niet uit en is op zoek naar mensen die mogelijk voorafgaand aan de brand of direct na de brand iets verdachts hebben gezien.

Heeft u iets gezien afgelopen nacht in de omgeving van de Etta Palmstraat dat te maken kan hebben met deze autobranden en heeft u dit nog niet bij de politie gemeld?

Meldt u dit dan svp bij de politie via 0900-8844. Melding doen kan ook via internet.