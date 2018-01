EVA-Team spoort 32-jarige veroordeelde op

De rechter veroordeelde de 32-jarige in 2015 voor handel en bezit van wapens en munitie. Nadat hij zich eind december aan zijn gevangenisstraf had onttrokken, kreeg het EVA-Team de opdracht om hem op te sporen. Dat onderzoek leidde uiteindelijk naar zijn verblijfplaats. Agenten van het arrestatieteam hielden hem omstreeks 10:45 uur aan in een auto aan de Amerstraat, in Ridderkerk. Agenten brachten de man over naar een penitentiaire inrichting.



EVA-TEAM

Het EVA-team houdt zich voor de politie Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.