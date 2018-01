Woninginbreker aangehouden

Een getuige zag aan de woning een verbroken ruit met verse bloedsporen er aan. Hierna belde de getuige onmiddellijk de politie. Agenten besloten daarna direct de woning af te zetten en gingen vervolgens de woning binnen. Zij troffen in de woning een licht bebloede man aan en namen hem mee naar het politiebureau. De verdachte zit vast en zijn betrokkenheid bij de woninginbraak wordt door rechercheurs onderzocht.



Verdachte situatie? Twijfel niet en bel 112!

Ziet u bijvoorbeeld iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie via 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig.