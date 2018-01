Verdachte zeven minuten na overval aangehouden

Een 17-jarige maaltijdkoerier was op 24 januari om 20.02 uur onderweg naar zijn bezorgadres toen hij op de Rhijnauwensingel door een groep van acht tot tien mannen werd opgewacht. De groep versperde de jongen de weg en één van de mannen pakte een mobiel pinapparaat uit de bak op de voorbagagedrager. Dezelfde man haalde ook de tas met pizza’s uit de bak en rende vervolgens met twee anderen hard weg. Van de groep die over bleef, duwde één man de bezorger en ging er op zijn bezorgfiets vandoor. De overgebleven andere mannen renden ook weg.



Track and trace

Binnen een paar minuten zat één van de mannen al in de politieauto. De bezorger belde namelijk meteen zijn bedrijfsleider die op zijn beurt direct 112 belde. Met behulp van een track and trace systeem in de bezorgfiets wisten het bezorgbedrijf en de politiemeldkamer de toesnellende agenten naar de locatie te sturen waar de fiets zich bevond. Agenten troffen de fiets met de verdachte op de Groene Tuin aan. De verdachte zette het bij het zien van de politie meteen op een lopen, maar hij kwam niet ver. De man zit vast en het Regionaal Overvallen Team van de politie in Rotterdam zet het onderzoek voort.