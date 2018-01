Getuigen van aanrijding gezocht

Een 19-jarige fietsster uit Vlissingen rijdt vanaf de rotonde de Scheldestraat in en halverwege deze straat rijdt een auto tegen haar aan. Zij valt en is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is spoorloos verdwenen. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen van dit voorval.

Informatie doorgeven

U kunt uw informatie doorgeven via het algemene nummer: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 c.q. www.meldmisdaadanoniem.nl, of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen. Gaarne informatie onder vermelding van het dossiernummer 2018018085.