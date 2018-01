Toedracht ongeval onduidelijk

Een personenauto raakte van de weg, reed tegen een boom en kwam vervolgens in het groen tot stilstand. De twee inzittenden, een 19-jarige vrouw uit Goes en de 25-jarige auto-eigenaar uit Hansweert, raakten niet gewond. De auto werd getakeld. De politie arresteerde beide personen. De vrouw had teveel gedronken en de politie vermoedde dat zij achter het stuur had gezeten. Ze blies 1090 ugl. Er werden verschillende verklaringen afgelegd over de toedracht.

De politie maakt proces-verbaal op.