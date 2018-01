Vier personen aangehouden voor drugshandel

De zaak komt aan het rollen als een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man uit Rotterdam vrijdagavond 19 januari jl. voor een algemene controle met hun voertuig worden staandegehouden op de Molenweg in Sint Kruis. Het zenuwachtige rijgedrag van de bestuurster is voor surveillerende agenten aanleiding om de identiteit van de inzittenden te controleren. Uit het gesprek komt naar voren dat beiden op weg zijn naar een adres in Eede. Omdat bij de agenten bekend is dat vanuit deze woning vermoedelijk drugs verhandeld worden, besluiten zij de twee door te laten rijden en hen ongemerkt te observeren.