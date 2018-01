Vermiste vrouw teruggevonden na zoekactie

Rond 10.30 uur kregen de hulpdiensten het verzoek te assisteren bij een zoekactie door burgers naar de vermiste vrouw. Zij hadden bij het water aan de Schans goederen aangetroffen. Daarop is de omgeving afgezet. Duikers van de brandweer vonden het lichaam in het water. Uit voorlopig onderzoekt blijkt dat er mogelijk sprake is van een noodlottig ongeval waardoor de vrouw te water is geraakt.