Stoffelijk overschot aangetroffen

Gezien de staat van het lichaam heeft hij al geruime tijd in het water gelegen. Door de stroming van de Waal, is het vermoeden dat de man vanuit Duitsland naar Nederland is gedreven. De man had alleen een broek en één schoen aan.

Persoonsbeschrijving:

- Man met blanke huidskleur

- Leeftijd tussen de 30 en 60 jaar (vermoedelijk 50+)

- Normaal postuur

- Donker haar ongeveer tot 7 cm in de nek

- Lengte 1.90 cm

- Blauwe spijkerbroek van het merk JinglersZwarte sokken

- Grijze onderbroek

- Bruine leren schoen, maat 45 van het merk Tobago Outdoor

- Eigen tanden met reparaties

- Een baard van drie dagen

- Rechter middelvinger iets gebogen

De politie is een onderzoek begonnen naar de identiteit van de overleden man en de toedracht. De politie heeft dit bericht ook naar de Duitse media gestuurd. Meer bijzonderheden zijn momenteel niet bekend.

Heute 02-01-2018 um 14.30 Uhr im Waal im Gemeinde Dodewaard aufgefunden ein Unbekannte Männliche Wasserleiche.

Er hat Vermuttlich 4 bis mehrere Wochen ins Wasser verblieben.



Personsbeschreibun:

- Männlich

- Blanke Haut

- Älter ca. 30 bis 60 Jahren Alt.(Vermuttlich 50+)

- Normaler Statur (oder Hager)

- Schwartze / dunkel Braune Haaren (ca. 7 cm in die Nacke) (weiter keine Haaren mehr vorhanden)

- Ca. 190 cm gross

- Gekleidet in ein blaue Jeans Hose ,Marke Jinglers

- Schwarze Sokken

- Graue Unterhose

- Ein Braune Lederen Schuhe , grösse 45, Marke TOBAGO OUTDOOR.

- Eigene Zahne mit Reparaturen

- Drei Tagen Bard (oder schlecht Rasiert) (graumeliert.)

- Rechte Mittelfinger auffällig gebogen



Weiter hatte er keine Kleider mehr an