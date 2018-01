Politie onderzoekt doodsoorzaak overleden man

De politie houdt momenteel een buurtonderzoek en wil graag in contact komen met mensen die het slachtoffer gisteravond of vannacht hebben gesproken of gezien. Wie weet waar de auto, waarin het slachtoffer is aangetroffen, een donkerkleurige Renault Laguna voorzien van het kenteken 67-JGH-2 afgelopen nacht heeft gereden of stilgestaan. Ook camerabeelden met daarop deze auto of het slachtoffer wil de politie graag ontvangen.

U kunt gratis bellen naar 0800-6070, anoniem tippen bij Bel Misdaad anoniem 0800-7000 of tippen via het onderstaande digitale tipformulier of de Facebookpagina van Basisteam Enschede.