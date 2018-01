Tweede verdachte aangehouden voor schietincident Biezenknoppen

Op woensdagochtend werd al een 27-jarige Zwollenaar aangehouden in deze zaak. Onderzocht wordt welke rol de twee bij het voorval hebben gespeeld.



Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident dat op woensdag 24 januari om 02.50 uur plaatsvond aan de Biezenknoppen in Zwolle. Personen die aanvullende informatie hebben over de zaak worden gevraagd de politie te bellen. Ook kan het zijn dat nog niet alle schade aan auto’s of woningen door kogelinslagen zijn gemeld. Meldingen en tips zijn welkom via het nummer 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.

(2018037009)