Getuigen gezocht van straatroof

Op 25 januari om 18.20 uur liep de man van de voorkant van zijn woning aan de Lorentzweg, via de brandgang erachter, zijn achtertuin in. Op het moment dat hij met zijn sleutels de schuurdeur opende, kreeg hij van iemand een klap van achteren in zijn nek. Hierdoor viel hij voorover de schuur in en kwam met zijn hoofd tegen de grond.

Portemonnee

Op het moment dat de bewoner op de grond lag, pakte de verdachte de portemonnee bij de man weg. Hij rende daarmee vervolgens via de brandgang weg in de richting van de Bellstraat. De portemonnee werd later verderop in de brandgang weer aangetroffen. Van de verdachte is geen signalement bekend.

Getuigen gezocht