Dode en twee gewonden bij schietpartij

Vanuit het buitenland belden diverse media met de Amsterdamse politie met de vraag of dat de schietpartij wel of niet 'een aanslag' was. Met name diverse berichten op social media veroorzaakten onrust.

Alles wijst er op dat dit een crimineel gerelateerd incident is.

Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van een aanslag. Details of insinuaties over wapengebruik, aantal schoten enz. worden, zeker in dit stadium van het onderzoek, nooit bekend gemaakt. Het rechercheonderzoek is in volle gang. Indien er meer informatie beschikbaar is zullen we dit direct bekend maken.