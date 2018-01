Inbraak na poging woningoverval

Een 27-jarige man uit Laren was donderdagavond 25 januari op bezoek in de woning van zijn vriendin. Omstreeks 18.50 uur stonden plotseling twee onbekende mannen in de woning die het slachtoffer mishandelden en zijn spullen wilde hebben. De twee gingen er uiteindelijk vandoor, zoals het zich nu laat aanzien zonder buit. Omdat het kenteken van de mogelijke vluchtauto bekend was, werden later op de avond in Rotterdam twee verdachten, een 26-jarige uit Rotterdam en een 39-jarige uit Ridderkerk, aangehouden. Zij zitten vast voor verhoor. Nadat de woning werd verzegeld in verband met het technisch sporenonderzoek, werd ’s nachts ingebroken. De recherche onderzoekt de zaak.