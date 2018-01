Auto’s en tienduizenden euro’s in beslag bij integrale verkeerscontrole

In totaal werden vijftig auto’s gecontroleerd. De belastingdienst nam er daarvan elf in beslag. Ook in de dienst ruim 36.000 euro aan openstaande boetes.

De politie hield zich onder meer bezig met ‘informatiegestuurd preventief fouilleren’. Dat houdt in dat ze bestaande informatie over verdachte personen en vaardigheden van rechercheurs inzetten om effectief en preventief te kunnen fouilleren. Daarbij werden softdrugs en een mes in beslag genomen.

Daarnaast waren er boetes voor rijden onder invloed van alcohol, te hard rijden, bellen tijdens het rijden en voor door de RDW vastgestelde technische gebreken

Uiteraard werd ook goed gelet op onverklaarbaar bezit zoals luxe auto’s, dure sieraden of grote contante geldbedragen. Dergelijk bezit werd tijdens deze controle niet geconstateerd.