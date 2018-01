Geweld tegen agent; drie verdachten aangehouden

Een oproep op social media om bij metrostation Nesselande met elkaar op de vuist te gaan, maakte de agenten alert. In de directe omgeving werd gesurveilleerd. Rond het metrostation troffen agenten een groep jongeren aan. Op nadrukkelijk verzoek van de politie vertrok de groep, op enkelen na. Een meisje vertikte het om te vertrekken en sloeg naar een agent, maar raakte hem niet. Een tweede meisje sloeg eveneens en raakte de agent vol op zijn oog. De wijkagent kwam ten val waarna het meisje, van 14 jaar uit Rotterdam, hem nog sloeg en schopte. De twee meisjes, van 14 en 15 jaar uit Rotterdam, zijn meegenomen naar het bureau. Een jongen, ook 14 jaar en uit Rotterdam, is aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren.

Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt.