Kettingrukker aan de ketting

Politiemensen die vannacht rond half twee naar de melding van de beroving reden, kregen onderweg van de meldkamer het signalement van de verdachte al door. Bij het 21-jarige slachtoffer aangekomen, vertelde hij het verhaal.

“Ik was aan het werk en stond even buiten. Toen kwam er een man langslopen die me een briefje liet lezen. Terwijl ik daar naar keek, rukte hij de ketting van m’n nek. Ik probeerde hem nog weg te duwen, maar dat lukte niet. Hij ging er met mijn ketting vandoor. Ik heb meteen 112 gebeld”.

Agenten spraken met het slachtoffer en zochten aan de hand van het duidelijk gegeven signalement de buurt af. Twintig minuten later plukten ze de kettingrukker op de Slinge van straat. De ketting had hij in zijn zak. De man van 31 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.