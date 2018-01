Politie zoekt daders straatroof Schiedam

Een paar minuten voor 20.00 uur is een 18-jarige jongen in Schiedam beroofd van zijn persoonlijke spullen. Hij liep rondom de bioscoop in Schiedam. Twee mannen kwamen op hem af en sloegen hem. Ze gingen er met zijn spullen vandoor in de richting van de metro. De politie is een onderzoek gestart. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Getuigen gezocht

De twee verdachten zijn donker getint. De een droeg een donkerblauw trainingspak met een rode streep over de schouder en arm. En een zwarte muts. De ander had een zwarte jas aan en een petje op. Heeft u iets gezien of gehoord wat kan helpen bij het oplossen van deze straatroof? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.