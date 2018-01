Hennepkwekerij in huis

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een vermoedelijk daar in werking zijnde hennepkwekerij. Ter plaatse bleek dat verdeeld over twee ruimtes 160 grote hennepplanten stonden. Alle inbeslaggenomen goederen en planten met een straat waarde van 26000 euro zijn voor vernietiging overgebracht naar een gespecialiseerd bedrijf. Tevens bleek dat de energiemeter verbroken was en de elektriciteit illegaal was afgetakt. Het huis is van het energienetwerk afgesloten. De bewoner werd niet aangetroffen. Een hond die in het huis was is naar een dierenasiel gebracht.