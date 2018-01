Tweetal gepakt in onderzoek naar dealen drugs

Eerder was bij de politie informatie binnengekomen dat er vanuit die woning mogelijk gedeald zou worden in harddrugs. Na verder onderzoek werd besloten om donderdagavond een kijkje te nemen in het huis. In de woning werd een flinke hoeveelheid cocaïne gevonden.



Beiden bewoners werden aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek. De drugs zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.