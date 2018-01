Alcoholcontrole bij machinisten

De controle werd uitgevoerd in de kantine op het station in Maastricht. 14 machinisten van Arriva, 3 van de NS en 2 van een Belgische vervoerder werden tussen 05.00 en 08.30 uur gecontroleerd op alcoholgebruik. Alle testen waren negatief, geen van de bestuurders was onder invloed van alcohol. De controle werd als zeer positief ervaren door de machinisten.



De politie en partners vinden het belangrijk dat niet alleen automobilisten maar bijvoorbeeld ook bestuurders van treinen of bussen worden gecontroleerd. Op de planning staat ook dat we op termijn buschauffeurs en andere vervoerders willen controleren, hopelijk met hetzelfde resultaat.