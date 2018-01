Man neergestoken in wijkcentrum

Surveillerende agenten kregen een melding dat in het betreffende wijkcentrum een ruzie tussen twee mannen uit de hand was gelopen. Eén van hen had de ander met een mes gestoken. Reden voor de meldkamer Noord-Nederland om naast de politie ook een ambulance te alarmeren. Het slachtoffer werd door het personeel van de ambulance gestabiliseerd en vervolgens met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hadden ondertussen met getuigen gesproken. Er was een goed signalement beschikbaar van de verdachte. Meerdere agenten gingen dan ook naar hem opzoek. Ook Burgernet werd daarbij ingezet. In de omgeving kon een 42-jarige man worden aangehouden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Bij de 42-jarige Asenaar werden twee messen aangetroffen. Alle twee werden ze in beslag genomen. De aanleiding van de ruzie is nog onduidelijk, daarom wordt nader onderzoek gedaan.