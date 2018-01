Onderzoek naar toedracht overlijden van man in auto in volle gang.

Er wordt door het Team Grootschalige Opsporing onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden van een man, die gisteren vrijdag 26 januari, levenloos werd aangetroffen in een auto die op de kruising Malangstraat, Palembangstraat met de Brinkstraat in Enschede stond.



Het onderzoeksteam hoopt vandaag de identiteit van het slachtoffer 100% te kunnen vaststellen. De auto waarin hij werd aangetroffen betrof geen Renault Laguna maar een zwarte Renault Megane, voorzien van het kenteken 67-JGH-2. Het vermoeden bestaat dat de auto mogelijk betrokken is geweest bij een aanrijding. Er zijn schadesporen aangetroffen op het voertuig. Het is nog onbekend waar deze aanrijding dan heeft plaatsgevonden. Daarom wil de politie graag weten wie er in de vroege ochtend van vrijdag 26 januari tussen 1.00 uur en 3.00 uur in Enschede, of omgeving, een aanrijding heeft gezien of gehoord waarbij deze zwarte Renault Megane betrokken was.



Door enkele bewoners in de wijk Hogeland in Enschede zijn schoten gehoord. Uit onderzoek is duidelijk dat er op de overleden man is geschoten. Rechercheurs willen graag in contact komen met getuigen die de schoten hebben gehoord of mogelijk het schieten hebben gezien of vastgelegd hebben door middel van dashcams/bewakingscamera’s.



De zwarte Renault Megane stond op de kruising aan de Brinkstraat met de Malangstraat en Palembangstraat in Enschede. Het rechercheteam wil graag in contact komen met alle passanten, zoals fietsers, voetgangers, automobilisten, die in deze omgeving zijn geweest tussen 1.00 uur en 3.00 uur.



Getuigen of mensen die meer weten of dit misdrijf kunnen gratis bellen naar 0800-6070, anoniem tippen bij Bel Misdaad anoniem 0800-7000 of tippen via het onderstaande digitale tipformulier of de Facebookpagina van Basisteam Enschede. Het betreft het TGO onderzoek met de (willekeurige) naam Gambia.